La censura di Kiev contro il Lago dei Cigni di Čajkovskij: «Non portatelo in scena, è russo»

Nuova censura nei confronti della cultura russa. Dopo lo scivolone dell'Università Bicocca di Milano, che all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina aveva abolito un corso su Fëdor Dostoevskij, stavolta tocca al compositore Pëtr Čajkovskij.

Leggi anche > Napoli, Putin elogia il murale di Jorit con il volto di Dostoevskij: «La verità sicuramente si farà strada»

La censura di Kiev contro il Lago dei Cigni di Čajkovskij

Su precisa indicazione della National Opera of Ukraine e del ministero della Cultura ucraino, il corpo di ballo che avrebbe dovuto esibirsi stasera al Teatro comunale di Lonigo, Vicenza, con il Lago dei Cigni su musiche di Čajkovskij cambierà programma e porterà in scena Giselle, balletto classico-romantico in due atti del 1841.

Nel comunicato diramato poche ore fa sulle pagine social del teatro, viene chiarito che la decisione è stata motivata alla luce dei «gravi fatti occorsi a Bucha, Hostomel e Mariupol». Pur rammaricata, la direzione ha preso atto del cambio di cartellone e ha ribadito lo scopo benefico della serata, il cui intero incasso verrà devoluto a sostegno del popolo ucraino.

Come notato da alcuni utenti, raccogliere dei fondi a sostegno del popolo ucraino portando in scena un'opera di Čajkovskij sarebbe stato un gesto di grande valore simbolico e avrebbe dimostrato come la cultura sia in grado, nonostante tutto, di superare la lotta politica e farsi strumento di pace.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA