«La buona novella» in siciliano: rivivono nella lingua dell'isola i brani del celebre album scritto nel '70 da Fabrizio De Andrè

«Era da dieci anni nel cassetto, non riuscivo a tirarla fuori per un pudore reverenziale, per timore d’essere frainteso, come se si pensasse “guarda questo qui che sale sulle spalle del gigante”. Poi, un po’ il conforto di Roberto Sottile, uno dei più grandi dialettologi italiani, un po’ quello di Edoardo De Angelis che s’è fatto garante dell’operazione, il nostro “ministro degli Esteri” come l’ho ribattezzato, sono venute fuori tutte le canzoni». Ed eccola qui, «La buona novella» di Fabrizio De Andrè tradotta in siciliano, a 51 anni da quel disco del cantautore genovese che fu uno spartiacque, una rilettura dei Vangeli apocrifi in un momento in cui, dopo il ’68 che aveva incendiato gli animi e le piazze, il politico, il collettivo e il sociale si concedevano il tempo di un disco per una riflessione laica ma religiosa insieme, per ripensare il cristianesimo scrostato dal cattolicesimo.

Anima dell’operazione è Francesco Giunta, musicista siciliano di lungo corso, una vita a ricercare, rileggere, comporre, suonare e cantare nella lingua dell’Isola. Il disco, che è stato stampato sinora solo in 500 copie in vinile (ma i primi di novembre arrivano i cd), viene presentato a Roma, all’Officina delle Arti Pasolini, venerdì 8 ottobre alla presenza di Dori Ghezzi (che è anche presidente della Fondazione De Andrè), di Giunta, De Angelis, Fabrizio Zampa, Doriano Fasoli, Jonathan Giustini.

«Avevo buttato giù solo la traduzione siciliana di “Tre madri” – racconta ancora Giunta – sull’onda, devo confessare, della strepitosa versione che in sardo aveva realizzato Elena Ledda. Poi piano pian sono venute fuori le altre canzoni del disco che ancora oggi, a mezzo secolo di distanza, hanno una carica potentissima, fortemente spirituale pur nella laicità del racconto, un respiro universale. Il 33 giri del 1970 è stato un’opera di formazione per i giovani di quell’epoca, e fu anche uno shock, diciamolo: Fabrizio ci aveva già abituati a quelli che oggi si chiamano “concept album” con “Tutti morimmo a stento”, un paio d’anni prima, ma i quasi 40 minuti de “La buona novella” furono come una improvvisa sferzata di vento sulla faccia».

Il riadattamento (così a Giunta piace chiamarlo) in dialetto è stato operazione non facile. «Ma Fabrizio stesso ce l’ha insegnata, con “Crêuza de mä”, la grande potenza espressiva e comunicativa delle lingue regionali. Certo, non volevo macchiarmi di alcun “tradimento” ma come tradurre, ad esempio, “le vertebre della mia schiena” in siciliano? Per fortuna, i dialetti ci soccorrono e le vertebre della schiena sono così diventate “’a carìna”. O ancora, “un asino dai passi uguali, compagno del tuo ritorno”? Per noi l’asino è “’u sceccu” ma con un accezione spesso negativa e così l’asino del testo di Fabrizio si è trasformato in “l’armaluzzu”. Se proprio una differenza vogliamo trovarla, il siciliano amplifica l’emotività del canto, lo carica di drammaticità».

Anche musicalmente nessun “tradimento”. Al timbro inimitabile di De Andrè, si sostituiscono quattro voci femminili (Cecilia Pitino, Alessandra Ristuccia, Laura Mollica e Giulia Mei: ognuna con un’estrazione diversa, dal canto folk a quello jazz, dal classico al cantautorale) in una performance accompagnata da pianoforte e percussioni «ma le armonie sono quelle fondamentali di Fabrizio, questa semmai è una versione più cameristica». L’impresa ha avuto il placet di Dori Ghezzi che al primo ascolto si è commossa («in quattro o cinque momenti mi si sono inumiditi gli occhi», dice) tanto che il disco esce «con l’affettuosa complicità della Fondazione Fabrizio De Andrè» come è scritto sulla copertina. E a proposito di quest’ultima, Giunta sognava che potesse essere realizzata con la stessa grafica dell’originale del 1970 (per caratteri, colori e stampa) e la Sony è stata lieta di accordare il permesso a titolo gratuito. «E poi ci sono stati di conforto – sottolinea Giunta – anche alcuni amici interpellati di volta in volta, da Francesco De Gregori a Neri Marcorè, da Tosca a Mimmo Locasciulli, i nostri primi ascoltatori». «La buona novella» in siciliano intraprende adesso il suo cammino discografico e, ovviamente, verrà portata in teatro. Sul fatto che possa ancora insegnare parecchio, Giunta non ha dubbi. «Ancor più che quelli di ieri, i nostri tempi, governati dal conflitto, hanno bisogno di un’“opera-faro” come questa. Perché oggi c’è bisogno di riflettere sui destini comuni, sul cammino dell’umanità, sui significati di pace e solidarietà. Queste idee, questi concetti, li aveva già tracciati Fabrizio: noi continuiamo sul suo solco».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 22:27

