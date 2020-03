L'Orchestraccia con “Un'occasione bellissima” ai tempi del Coronavirus: il live ognuno da casa sua

di Rita Vecchio

Un’occasione bellissima. È così che la band italiana, unica nel suo genere, Lmanda il suo inedito abbraccio virtuale nel terribile momento che sta attraversando l’Italia per l'emergenza. E lo fa come meglio può: con la sua musica folk e con una sua canzone che tutti conosciamo. Bellissima. Emozionante.«Volevamo dare un sostegno anche noi in questo momento drammatico. Ce lo chiedevano nelle nostre pagine social. Ed è un modo per immaginare cosa ci aspetterà dopo. A me vengono in mente immagini positive e bellissime».A raccontarlo è Marco Conidi, il cantautore romano ideatore della formazione. «La peculiarità era riuscire nell’ardua impresa di mettere insieme tutti e 13 tra frontman, cantanti e musicisti. E riuscire a registrarla a distanza».Un riarrangiamento “casalingo”, come lo definisce, nelle versione live, in un puzzle di frame video con Guglielmo Poggi, Luca Angeletti, Giorgio Caputo, e tutti gli altri che suonano da casa loro guidati dal loro guru Conidi. E Leggo ve lo presenta in esclusiva. Tutto da condividere soprattutto in un momento del genere.«È una versione casalinga, non ci siamo né vestiti né preparati. Ma l’Orchestraccia prima di essere una band, è una famiglia. E conta il messaggio: torneremo a suonare e ad abbracciarci tutti insieme. Il titolo stesso è un’occasione bellissima. Con la speranza di uscire più forti. Con la gente che anche quando finirà tutto, non volti la testa dall’altra parte. Che continui ad aiutare gli anziani portando loro la spesa. Che accompagni chi è in difficoltà ad attraversare una strada. Che guardi con benevolenza il prossimo. Spero che da questo incubo si esca come un popolo migliore di prima».La formazione dell’Orchestraccia di questa versione casalinga di “Un’occasione bellissima” con l’hashtag di #iorestoacasa:Frontman attori e cantantiMarco ConidiLuca AngelettiGiorgio CaputoGuglielmo PoggiBandFabrizio Lo Cicero - PercussioniAngelo Capozzi - ChitarreSalvatore Romano - ChitarreGianfranco Mauto - FisarmonicaAlessandro Vece - ViolinoAlessio Guzzon - TrombaValentina Galdi’ - CoriClaudio Mosconi - BassoFabrizio Fratepietro - Batteria