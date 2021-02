L.L.A.M.A.: il debutto dell'artista americano con Shake (feat. NE-YO e Carmen DeLeon)

L'etichetta Astralwerks di Universal Music Group (UMG) e il Gruppo LEGO si sono uniti per presentare al mondo L.L.A.M.A. (acronimo di Love, Laughter And Music Always). Un debutto straordinario con il coinvolgente singolo “Shake”, che vede la partecipazione del tre volte vincitore dei GRAMMY® NE-YO e dell’artista emergente Carmen DeLeon, che ha recentemente pubblicato il singolo di successo “Juegas”. “Shake” è disponibile sull’App LEGO® VIDIYO™ e in tutte le piattaforme di musica digitali. Martedì il Gruppo LEGO ha rivelato il teaser del singolo, insieme alla notizia della storica firma di L.L.A.M.A con Astralwerks. Il DJ/produttore è la prima minifigure LEGO® a firmare un accordo con un’etichetta discografica.

Il video ufficiale di “Shake” vede la partecipazione oltre che di L.L.A.M.A anche di NE-YO e Carmen DeLeon. Il regista è Will Kindrick, che ha lavorato con artisti quali Ice Cube, Brian Wilson, She & Him.

“Shake” è stato prodotto dall'hitmaker dei BTS David Stewart, che ha co-scritto il brano con l'artista/cantautore Ryan Tedder, vincitore dei GRAMMY Award.

L.L.A.M.A ricorda: “Ho incontrato Ryan a una festa. Era l'unico che riusciva a stare al passo con me sulla pista da ballo. Qualche giorno dopo, si è presentato a casa mia e siamo entrati in sintonia. Al tramonto è nata 'Shake', ed è stato bellissimo. È divertente. È energica. Ti fa venire voglia di muoverti”.

NE-YO afferma: “L.L.A.M.A è un artista di cui abbiamo bisogno in questo momento. Portare un po' di musica positiva e che tiri su il morale alla gente, durante quello che è stato un anno difficile per molti, è qualcosa di cui sono felice di far parte”.

Carmen DeLeon ha aggiunto: “Ero così eccitata quando mi è stato chiesto di far parte di 'Shake' insieme a NE-YO e L.L.A.M.A. La mia vita ruota intorno alla creatività e al sognare in grande e questa collaborazione con il Gruppo LEGO ne è la realizzazione. Spero che questa canzone e il divertente video musicale che abbiamo girato ispirino i bambini a seguire sempre i loro sogni e a pensare fuori dagli schemi”.

L.L.A.M.A è il primo artista a pubblicare una canzone tramite LEGO VIDIYO, un’esperienza di gioco innovativa di creazione di video musicali progettata per i bambini, volta a celebrare ed espandere la loro creatività e la passione condivisa per la musica. LEGO VIDIYO è un nuovissimo modo di giocare, che aiuta i bambini a sognare in grande, dirigendo, producendo, interpretando e condividendo in sicurezza i propri video musicali, utilizzando brani da tutto il mondo, tra cui i successi delle classifiche degli impareggiabili artisti di Universal Music Group. Oltre a creare e condividere le proprie esperienze con la realtà aumentata insieme a L.L.A.M.A, gli appassionati di musica di tutto il mondo troveranno L.L.A.M.A anche come minifigure nel DJ Llama BeatBox.

L.L.A.M.A, il cui nome è un acronimo per Love, Laughter And Music Always, è un cittadino del mondo. Originario della regione andina del Sud America, si è trasferito a Los Angeles per perseguire il suo sogno di fare musica che renda la gente felice. Sulla firma con Astralwerks L.L.A.M.A dice: “È incredibile essere parte di un’etichetta così leggendaria. Sono costantemente ispirato da tutti gli artisti del suo roster. Se posso rendere felice almeno una persona, allora la mia missione qui è completa. Il mondo ha bisogno di una spinta, e io sono pronto a farne parte”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 15:14

