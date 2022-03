L'Eurovision fa crescere lo studio dell'italiano

Effetto Eurovision sullo studio dell’italiano. Secondo il report linguistico 2021 di Preply, la piattaforma globale di apprendimento delle lingue, l’italiano è nella top 5 delle lingue più studiate al mondo. A far crescere l’interesse nei confronti della nostra meravigliosa lingua è stata la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021. Foto: Shutterstock Music: "Elevate" from Bensound.com

