L’attesa è finita, Marracash è tornato con il nuovo album, “Noi, Loro, Gli Altri”.

L’attesa è finita, Marracash è finalmente tornato con “Noi, Loro, Gli Altri”. Dopo circa un mese dal quinto disco di Platino conquistato con “Persona”, Marracash pubblica il suo nuovo album

Marracash è tornato, “Noi, Loro, Gli Altri” è il suo nuovo album disponibile sulle piattaforme streaming e digital a questo link, in cui è disponibile in pre-order il nuovo album del King del Rap nel formato CD e vinile in versione autografati e standard.

Marracash ha deciso di dar vita a una trilogia di copertine che potesse esprimere al meglio il concept dell'album. "Noi" è la main cover disponibile in tutti i formati (CD e Vinile), mentre è possibile acquistare l'album con le cover "Loro" e "Gli altri" nella sola versione Vinile in edizione limitata.

Sempre da oggi è online il video di Crazy Love, singolo estratto dall'album da oggi in radio.

“Noi, Loro, Gli Altri” arriva dopo il grande successo di “Persona”, disco già cult, sempre ben presente in classifica a due anni dall’uscita, nonché il più venduto del 2020 e con all’attivo oltre 200.000 copie vendute e più di 475 milioni di streaming solo su Spotify. Tutti i brani contenuti in “Persona” sono stati certificati da FIMI/GfK Italia.

La tracklist di “Noi, Loro, Gli Altri”, prodotto da Marz, e le collaborazioni:

01. LORO

02. PAGLIACCIO

03. ∞ LOVE (feat. Guè)

04. IO

05. CRAZY LOVE

06. COSPLAYER

07. DUBBI

08. LAUREA AD HONOREM (feat. Calcutta)

09. NOI

10. NOI, LORO, GLI ALTRI SKIT

11. GLI ALTRI (Giorni Stupidi)

12. NEMESI (feat. Blanco)

13. DUMBO GETS MAD SKIT

14. CLIFFHANGER

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA