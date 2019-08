Kymia, arriva il nuovo singolo Gira Vinile tra sonorità rap, pop e indie

Sabato 3 Agosto 2019, 20:21

La band emergente deipresenta il, anticipazione del loro primo disco in lavorazione che arriverà a settembre 2019.Gira Vinile è un brano caratterizzato da un’atmosfera pop che lascia ampi spazi alla chitarra ed un testo scritto in terza persona, racconto di chi osserva una storia nella quale si immerge a fondo; un brano che sa catturare l’attenzione dell’ascoltatore, forse non originalissimo ma ben realizzato ed efficace, dotato di una presa che richiama i passati esordi di band come Sugarfree, Le Vibrazioni e Modà, capaci di catturare l’attenzione mainstream sin dal debutto.I Kymya stanno preparando un il loro primo album, prodotto dal Rapper/Produttore romano DADDI (Davide Cioccarelli), dove lo stile musicale verrà dettato dall’uso delle chitarre, sempre presenti anche nei brani più pop, mentre la sezione ritmica si manterrà decisa a mantenere la struttura del classico, attitudine naturalmente sviluppata dopo anni di attività in studio, coverizzando proprio un repertorio puramente pop.I Kymya sono un gruppo Indie Rap Alternativo Italiano, composto da Luigi Cirianni e Alessandro Posati formatosi a Grosseto, Toscana, nel 2019. Uniti da origini Blues, Country, Rap, Soul, Hard rock, aggiungono inoltre una nota elettronica al tutto, dando così una nuova forma, fresca ed innovativa alle loro composizioni.