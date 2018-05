Kylie Minogue, 50 anni con festa e un album

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Kylie Minogue, la diva pop australiana alta 1.52, compie 50 anni. E li festeggia con il suo ultimo album, Golden, nuovo tassello di una carriera grazie alla quale ha sbancato le classifiche diventando anche una delle icone LGTB. Australiana, naturalizzata inglese, la Minogue ha cominciato come attrice alla fine degli anni 70, raggiungendo la popolarità con la soap opera Neighbours. La carriera di cantante è decollata sul finire degli anni 80 grazie a una cover di The Locomotion, poi, negli anni 90 l'inizio di una relazione con Michael Hutchence, il leader degli Inxs, e il duetto con Nick Cave in When The Wild Roses Grow, ma la tragica fine di Hutchence lascerà un segno profondo, consegnandola a un periodo di depressione.Con l'avvicinarsi del nuovo millennio duetta con i Pet Shop Boys e Robbie Williams, si avvicina ai suoni della dance, è protagonista di tour super spettacolari. Poi l'annuncio-choc: Kylie si deve curare un cancro al seno: per fortuna le terapie sono tempestive e due anni dopo torna sulle scene, tra concerti e apparizioni cinematografiche, come quella in Moulin Rouge. E ora, con Golden, il ritorno al suo pop dalle mille sfumature.