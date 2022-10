Korea Week a Roma dal 20 al 26 ottobre: cinema, arte, k-pop e cucina

La Korea Week torna a Roma – da giovedì 20 ottobre a mercoledì 26 ottobre – nel suo format originale, offrendo al pubblico un ricco programma di eventi. Dall’arte al cinema passando per il K-Pop, spettacoli, cucina e turismo. La kermesse è come sempre organizzata dall’Istituto Culturale Coreano, legata all’Ambasciata della Repubblica della Corea del Sud, e ha il compito di promuovere la cultura coreana in Italia. «La cultura coreana è in crescente espansione, come l’interesse e la curiosità verso il nostro Paese. – dichiara la Direttrice dell’Istituto Culturale Coreano Chun Ye Jin – Così, per questa edizione della Korea Week, abbiamo preparato un talk-show su turismo e cucina coreana. Inoltre, per far scoprire vari aspetti della cultura coreana, abbiamo preparato vari eventi che uniscono la tradizione con il moderno. E speriamo che il pubblico possa accorrere numeroso e apprezzare il tutto». Foto: Shutterstock/Musica: Elevate from BenSound

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 13:30

