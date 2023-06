La cantante Kesha: «Stavo per morire, è stato terribile. Per riprendermi ci ho messo due mesi». Il racconto choc

di Redazione Web

Kesha, all'anagrafe Kesha Rose Sebert, 36enne e cantautrice statunitense, all'inizio di quest'anno ha rischiato la morte dopo essersi sottoposta all'egg freezing per preservare la fertilità. Ma purtroppo, il suo sistema immunitario non ha reagito nel modo sperato. La cantante, intervistata da Self, ha infatti rivelato: «È stato davvero orribile». Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Emma Watson, l'abito stupisce i fan: «Ma è una tenda con una gruccia all'interno?»

Little Broken Bodies, il cortometraggio RaiPlay sul traffico di organi premiato al Festival

Il racconto di Kesha

L'immunodeficienza (CVID) diagnosticata a Kesha consiste in un gruppo di condizioni che influenzano il modo in cui il sistema immunitario del corpo combatte le infezioni.

Così, Kesha è stata costretta ad andate in ospedale dove i medici hanno scoperto che aveva sviluppato una complicanza non comune ma grave a seguito della procedura di preservazione della fertilità. «Ci sono voluti un paio di mesi per riprendermi. Veramente è stato terribile», ha raccontato Kesha a Self.

La scelta di Kesha

Kesha ha spiegato anche qual è il motivo per cui ha scelto di congelare i suoi ovuli, ovvero per avere la sicurezza di possedere sempre delle opzioni in futuro. Ma non è l'unica. Come lei hanno optato questa opzione, anche la modella Bianca Balti e Emily Ratajkowski.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA