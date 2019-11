Kelis per la prima volta in Italia, lo show il 12 marzo a Milano

Lunedì 18 Novembre 2019, 11:06

Nata e cresciuta ad Harlem, New York,, meglio conosciuta solo con il suo nome, è diventata famosa per la prima volta grazie al branodi Ol Dirty Bastard. Sono seguiti anni di successi con brani che hanno dominato le classifiche di tutto il mondo, milioni di album venduti e numerose hit da Top 10.Ha pubblicato sei album, ha vinto Brit, Q e NME Awards ed è stata nominata per due Grammy Awards. Il suo ultimo album Food, realizzato con una band dal vivo e una sezione di corni, crea un suono che è radicale, crudo e pieno di sentimento senza mai essere retrò. Al momento della pubblicazione, l'album è stato elogiato come uno dei suoi lavori più avventurosi. Kelis ha fatto un tour in ogni angolo del mondo, si è esibita in tutti i principali festival e ha condiviso il palco con i più importanti artisti al mondo. Icona e musa nel mondo della moda sin dai primi giorni della sua carriera, è celebrata per il suo stile personale, creativo e lungimirante che rispecchia la sua musica. Alla carriera musicale, Kelis affianca quella da chef in tv con Le Cordon Bleu con numerosi speciali televisivi sulla cucina, con il suo libro di debutto My Life on a Plate e con una fiorente serie imprenditoriale con Bounty & Full.