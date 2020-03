Katy Perry incinta, aspetta un figlio da Orlando Bloom: «l'annuncio» nel suo ultimo video

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 16:45

Primo figlio in arrivo per, la cantante 35enne legata da qualche tempo con l’attore: il dolce annuncio è stato indirettamente dato dalla stessa popstar nel video del suo ultimo singolo, Never Worn White, in cui Katy appare col pancione. E ora i due potrebbero anche sposarsi, forse la prossima estate, dopo la nascita del primogenito.Bloom, celebre a Hollywood per il suo ruolo nella saga di Pirati dei caraibi, ha già un altro figlio di 9 anni, avuto con la sua ex, l’altra attrice Miranda Kerr. Lanciando su Instagram il teaser del suo video, Katy ha quasi annunciato le belle novità: «Tante cose succederanno la prossima estate», scrive la popstar.