Katia Ricciarelli: «Con l'amore ho chiuso. Meno male che i figli con Pippo Baudo non sono arrivati». Poi il dolore

Katia Ricciarelli vive nel rimpianto. Quello di non essere riuscita a essere madre, quando era sposata con Pippo Baudo, l’uomo con cui sentiva il desiderio di mettere su famiglia. «Ero rimasta incinta ma purtroppo ho perso il fglio che aspettavo», racconta la cantante lirica al settimanale Nuovo. «Con Pippo abbiamo provato ancora a diventare genitori con la procreazione assistita e altre tecniche, ma non è successo nulla».

Un grande dolore

Un rimpianto pieno di dolore ma per fortuna «non sono l’unica donna cui è capitato». Però «oggi - continua nell'intervista- ringrazio il Padreterno che i fgli non siano arrivati perché, anche se non si deve generalizzare, non saprei nemmeno come fare a educarli».

Ma Katia Ricciarelli che bambina era? «Ero una ragazza normale: facevo anche qualche marachella ma senza oltrepassare i limiti. Non ho mai mancato di rispetto a mia madre e alle mie sorelle. Anche se a casa non c’era denaro non sono mai andata a rubare. E a quattordici anni ho cominciato a lavorare per inseguire il sogno di diventare una cantante lirica di successo».

A Nuovo la cantante lirica racconta che sogna cose semplici come «fare una vita serena e trovare un teatro dove portare a cantare i ragazzi per far capire loro che succede quando ci si esibisce su un palco e davanti al pubblico. Ho la testa dura e sono sicura che lo troverò».

Ma a 78 anni Katia non sogna di innamorarsi un’altra volta. «Non ci sono flirt né amori all’orizzonte - racconta ancora al settimanale di Cairo Editore - Anche se non dimostro l’età che ho, gli anni sono passati pure per me e quindi non mi sembra il caso di andare in giro a cercare l’amore. Se mi capitasse un vecchiotto, magari. Ma poi penso che, come diceva il grande attore Alberto Sordi, non vorrei trovarmi con un estraneo in casa!».

