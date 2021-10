Kasabian, dopo 4 anni la rock band inglese torna con il nuovo singolo "Alygatyr". Da oggi in radio

Da oggi, venerdì 29 ottobre, “Alygatyr” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo della rock band inglese Kasabian, è in radio. Il nuovo pezzo è già disponibile in digitale (https://alygatyr.lnk.to/Kasabian).

Scritto da Serge Pizzorno, prodotto da Serge e Fraser T Smith e missato da Spike Stent, “ALYGATYR” arriva a 4 anni di distanza dall’ultimo album di inediti del gruppo e segna l’inizio di un nuovo emozionante capitolo della band.

In 3 minuti di pura adrenalina, alimentati da quella spavalderia che è il loro marchio di fabbrica, il nuovo singolo è già un classico Kasabian.

La band è attualmente impegnata nel tour di 17 date sold out nel Regno Unito. La scaletta di 18 brani si apre con “Club Foot” e comprende tutte le loro più grandi hit e qualche sorpresa. Sia The Guardian che The Telegraph hanno recensito con quattro stelle la prima data del tour a Glasgow.

«Comeback? Reboot? Qualsiasi cosa sia, i Kasabian sono tornati più carichi che mai!» scrive The Telegraph. «Lo show è un mix esplosivo di tutte le loro hit che ha fatto tremare la Glasgow Academy dalle fondamenta» si legge invece su The Guardian.

Queste le prossime date del tour:

28 ottobre - BOURNEMOUTH, O2 Academy

30 ottobre - SOUTHAMPTON, O2 Guildhall

31 ottobre - BRISTOL, O2 Academy

2 novembre - LONDON, O2 Academy Brixton

3 novembre - LONDON, O2 Academy Brixton

4 novembre - BIRMINGHAM, O2 Academy

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA