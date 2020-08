Karaoke fenomeno dell'estate, Boomdabash e Alessandra Amoroso primi in classifica da due mesi

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 15:11

Clamoroso e inarrestabile è il successo di “Karaoke”, il singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso che da oltre otto settimane consecutive (due mesi) è alla numero 1 della classifica airplay radio, risultando il brano più trasmesso e suonato dell’estate dalle emittenti radiofoniche nazionali. Già certificata doppio disco di platino dalla FIMI/GFK “Karaoke” diviene così regina indiscussa tra le hit tormentone di questa estate 2020, un brano che ha conquistato ogni classifica di vendita e di gradimento di pubblico con milioni di stream su Spotify e il cui videoclip ufficiale https://www.youtube.com/watch?v=fHFx6FbUMRQ ha superato oltre 60 milioni di views sulla rete, il video più visto su Vevo da quando è uscito.“Karaoke” ha segnato il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash consolidando al contempo l’avvincente sodalizio artistico con l’amica di sempre, Alessandra Amoroso.Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.Il singolo è un’eccezionale duetto che lascia senza fiato, un mix esplosivo di entusiasmo ed energia, ingredienti tipici che contraddistinguono le personalità di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash. Una canzone fresca e spensierata in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva specifica del gruppo, invitandoci a ballare cercando di distrarci anche solo per un attimo da tutto quello che ci è successo nell’ultimo periodo.Grazie ad un sound coinvolgente e ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dalle prime note, “Karaoke” è una contagiosa esplosione di vitalità, un pezzo di estrema forza in cui melodie reggae, elettroniche e pop si mescolano perfettamente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente, una canzone ballata e cantata da grandi e piccini, virale anche su Tik Tok, un pezzo cult già sovrana tra i tormentoni di questa calda estate 2020.