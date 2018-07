Esce “Kanaglia” di DrefGold con 11 inediti e un feat di Sfera Ebbasta

DrefGold è Kanaglia. Il rapper di origini pugliesi, ma bolognese di adozione, il cui vero nome è Elia Specolizzi, esce con l’album di debutto “Kanaglia” prodotto da Daves the Kid il cui video su YouTube ha raggiunto quasi 2milioni e mezzo di visualizzazioni. Undici inediti che viaggiano a rap e trap, tra cui Wave in duetto con Sfera Ebbasta, con cui ha già lavorato in Sciroppo nell'album Rockstar (album certificato come il più venduto del primo semestre dell’anno).



«Sfera è mio amico - racconta - Mi dà consigli. L'ho conosciuto quando Charlie Charles, che mi contattò su Instagram, me lo fece incontrare. Allora avevo solo 2000 follower. Gli era piaciuta “Casco momo". Da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme e io sono entrato nell’etichetta fondata dallo stesso Sfera e Charlie Charles BillionHeadz Music Group. Con noi, Daves The Kid: un bel lavoro di squadra».



Il disco è disponibile sia in fisico che in digitale e contiene anche Boss, il singolo che ha oltrepassato 5 milioni e mezzo di views. «Sono orgoglioso di questo progetto che segna un inizio importante per la mia carriera artistica. “Kanaglia” è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Questo è il risultato di un percorso importante fatto di sacrifici. È il risultato di anni passati nei quartieri, nelle piccole piazze bolognesi a cantare con i miei primi gruppi. Ci ho messo tanto di mio in queste canzoni e spero che questo possa arrivare ai miei fans».



Dal 6 luglio, data di uscita dell’album, i firmacopie in giro per l’Italia.

Ecco gli appuntamenti: KANAGLIA INSTORE TOUR

06.07 Varese, Varese dischi ore15

06.07 Milano, Mondadori Duomo ore18

07.07 Genova, Feltrinelli 15

07.07 Torino, Feltrinelli 18

08.07 Bologna, Mondadori 15

08.07 Modena, Mondadori 18

09.07 Roma, Discoteca laziale 15

09.07 Frosinone, Mondadori 18

10.07 Salerno, Feltrinelli 15

10.07 Napoli, Feltrinelli 18

11.07 Bari, Feltrinelli 15

11.07 Lecce, Feltrinelli 18

12.07 Padova, Mondadori 15

12:07 Mestre, Feltrinelli 18

13.07 Monza, Feltrinelli 15

13.07 Saronno, Mondadori 17

15.07 Firenze, Galleria del disco 14.30

15.07 Massa, Mondadori 18

16.07 Catania, Feltrinelli 15

16.07 Messina, Feltrinelli 18

17.07 Palermo, Mondadori 16

18.07 Cagliari, Feltrinelli ore 16

19.07 Alghero, Mondadori ore 16



Calendario KANGALIA SUMMER TOUR

04.08 Marina di Ravenna (RA), Touchè Santafè

10.08 Latina, Ombelico disco

15.08 Gallipoli (LE), Sottosopra Fest

19.08 Taranto, Monkey Island

22.08 San Benedetto del Tronto (AP), Discoteca La Terrazza BB

23.08 Riccione (RN) Deejay Onstage

