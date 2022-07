Justin Bieber sta meglio, tournée confermata: ci sarà al Lucca summer festival

Justin Bieber ritornerà sul palco. Le condizioni di salute del cantante sono migliorate e gli organizzatori dell’attuale tournée di Justin hanno confermato, pochissime ore fa, che il Justice World Tour riprenderà. E, come da programmi iniziali, partirà proprio dal Lucca Summer Festival, il prossimo 31 luglio.

Di recente, il cantante canadese è stato colpito da una grave sindrome di cui lui stesso ha parlato via Instagram. Qualche settimana fa, il cantante aveva pubblicato sul suo profilo un video dove spiegava di essere stato colpito dalla sindrome di Ramsay Hunt, una condizione causata da un virus che attacca i nervi del volto e che gli aveva causato una vera e propria paralisi su metà della faccia. Le immagini avevano spaventato, e non poco, i fan del cantante, che a malapena riusciva a muovere il volto e faticava a parlare. Ma ora sembra che la situazione sia rientrata e le condizioni di Justin siano migliorate, tanto da tornare a calcare il palco.

I primi problemi per il cantante erano emersi durante i primi giorni di giugno, quando l’artista di Love Yourself si era limitato a parlare di una malattia che l’aveva colpito. Un problema insormontabile, che l’aveva costretto a interrompere il tour statunitense.

Lucca sarà dunque la prima occasione in cui i fan rivedranno l’artista canadese esibirsi. Dopo, la tournée proseguirà normalmente con le altre tappe già confermate in America del Sud, Sud Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Nel 2023 il cantante tornerà poi in Europa con ulteriori appuntamenti. La speranza è che le sue attuali condizioni gli permettano di reggere tutto il concerto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 22:26

