Antonio Candreva, l'ex moglie attacca a Domenica Live: «Dal mio ex marito continue azioni legali»

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, popstar canadese da tempo idolo delle adolescenti di tutto il mondo, ha avanzato ufficialmente la richiesta per diventare, in modo da avere la doppia nazionalità. Lo farà prima del matrimonio con, la top model con cui si è fidanzato qualche mese fa e con cui ha intenzione di convolare a nozze., 24 anni, vive neglida quando ne aveva tredici. I suoi genitori, dalla cittadina di London, in Canada, si erano trasferiti ad Atlanta, ed è tra la Georgia e la California che Justin è cresciuto, non solo artisticamente. Finora, però, il ragazzo non ha mai fatto domanda per ottenere lastatunitense.Da anni, Justin Bieber risiede in pianta stabile a Los Angeles ed è in possesso di unacome residente permanente. Si tratta di uno deiche la popstar dovrà soddisfare per diventare cittadino degli Stati Uniti, ma non l'unico. Oltre al possesso della Green Card da almeno cinque anni, infatti, le leggi del paese richiedono la maggiore età, il registro ufficiale negli archivi dell'Fbi e, soprattutto, un esame di conoscenza dell'ordinamento giuridico e della cultura degli Stati Uniti.Solo a questo punto, una volta superato il test, Justin Bieber potrà finalmente prestare giuramento agli Stati Uniti e diventarne cittadino. Intanto, però, i tempi stringono: secondo indiscrezioni raccolte da Tmz , lui e, 21enne modella figlia dell'attore Stephen e nipote di Alec, potrebbero sposarsi già la prossima settimana, ma in Canada.