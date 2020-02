Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 20:07

Il calcio di Fiumicino a tempo di rap: dopo la partecipazione al, il rapper di Foceneha firmato per scendere in campo con la squadra principale della citta', il Fiumicino Calcio 1926, che, con 47 punti, comanda il girone A di Promozione davanti al G.Cerveteri. Lo rende noto la società calcistica. «Una novità bella sostanziosa è appena giunta al campo sportivo Garbaglia, sede del Fiumicino 1926. Un'idea questa volta non partorita dal sempre vulcanico presidente Simone Munaretto, ma dal diretto interessato, verso il quale nei giorni precedenti lo stesso numero 1 rossoblù aveva dimostrato apprezzamento - informa la società - A breve sarà un nuovo elemento della rosa a disposizione di Luigi Di Ruocco,, il rapper fresco di esibizione a Sanremo con la sua "No Grazie", che getta la maschera e dichiara il suo amore per il calcio.Dopo aver militato con il Focene qualche stagione fa, ha scelto il Fiumicino per rilanciarsi sul prato verde, trovando l'accordo con la società. Una scelta partorita per riempire ancor di più il campo sportivo Pietro Desideri che, nonostante i risultati di Benedetti e compagni, non riesce ad offrire ai rossoblù quella cornice di pubblico che meriterebbero".L'esordio per Antonio Signore (questo il suo nome all'anagrafe) è previsto per il 23 febbraio al Desideri quando ci sarà lo scontro diretto con il Tolfa. "Esterno d'attacco classe 1991, vedremo quando il mister deciderà di ritagliarli uno spazio", e' aggiunto. "Il ragazzo mi si e&rsquo presentato chiedendomi di giocare per il Fiumicino, squadra del suo paese, cosi definita da lui, per dare una mano a riempire lo stadio - spiega Simone Munaretto - mettendo a disposizione la sua notorieta&rsquo per illuminare il calcio dilettantistico magari un po&rsquo abbandonato Mi ha chiesto di mettere come premio partita per i giocatori, tutti suoi amici, l'incasso che riusciremo a fare. Voleva già esordire prima dima non è stato possibile. Ha buoni trascorsi calcistici giovanili interrotti per motivi di salute. Credo potrà giocare diverse partite, impegni professionali permettendo".