Venerdì 3 Gennaio 2020, 14:17

Si stava esibendo sul palco, per undi Capodanno, quando ha accusato unche non gli ha lasciato scampo. Ècosì, all'età di, il cantante brasiliano, uno dei principali esponenti del genere sertanejo.La tragedia è avvenuta a Uniflor, nello stato del Paranà., che si stava esibendo insieme alla sua band, ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato al suolo. La terribile scena è stata immortalata dai tanti fan accorsi sul luogo del concerto, mentre gli altri musicisti tentavano invano di aiutarlo: per Juliano Cezar i soccorsi si sono rivelati vani, per il cantante è stato fatale un infarto fulminante.