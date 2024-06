Jovanotti, viaggio in Scozia con le donne della sua vita cinque mesi dopo l’intervento: «Ho scalato anche l’Arthur Seat»

di Cristina Siciliano

Jovanotti, 57 anni e decisamente non sentirli. Lo avevamo lasciato cinque mesi fa con il suo ultimo intervento necessario per «ricostruire il femore che non era allineato correttamente» dopo l'incidente in bici e ora, come un giovincello è più in forma che mai. Il cantante, simbolo di ottimismo e allegria, non perde la sua energia. Anzi, Jovanotti è volato in Scozia con le due donne più importanmti della sua vita: sua moglie, o meglio dire "Ragazza magica", Francesca Valiani e la figlia Teresa Cherubini, 26 anni.

Il viaggio

Jovanotti ha condiviso con i suoi follower un post Instagram con una carrellata di foto. «Belle giornate con le mie ragazze in una terra che non avevo mai visitato - ha scritto Jovanotti sul suo profilo Instagram -.

L'intervento

Jovanotti il 17 gennaio scorso ha dovuto ripetere un'operazione alla gamba che aveva già subito in precedenza. Premessa: il 15 luglio 2023 il cantante ha avuto un brutto incidente durante un'escursione in bici a Santo Domingo, rompendosi la clavicola e il femore.

