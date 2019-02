Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 23:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Proprio durante il, il post diè entrato tra i trend di Instagram grazie ai migliaia di "cuoricini" che i suoi follower hanno regalato a una foto molto intensa. Quella del cantante insieme a: «Tanti auguri amico #sammybasso @sammybasso sei una persona preziosa, facciamo tutti il tifo per te!».Futuro ricercatore e protagonista di più di un documentario sulla sua storia. Il primo paziente al mondo affetto da progeria ad esser stato operato al cuore, grazie a un delicato intervento realizzato all'Ospedale San Camillo di Roma, è Sammy Basso. Colpito da una rarissima sindrome che lo condanna a un invecchiamento troppo precoce, bruciando troppo presto la sua giovinezza biologica, Sammy si batte da anni per far conoscere la sua malattia, che colpisce appena 5 persone in Italia, un centinaio nel mondo.