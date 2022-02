Jovanotti, prima protesta per il titolo di un'intervista: «Mai usata quella parola!». Poi sul social si congratula con la giornalista

Jovanotti, dopo il successo sul palco di Sanremo2022 assieme a Gianni Morandi, non gradisce il titolo di un’intervista che ha concesso al quotidiano La Stampa e si lamenta su Twitter e Instagram. Poi qualche minuto torna sul social e comunque ringrazia la giornalista, Annalisa Cuzzocrea, che l’ha realizzata.

Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini (Instagram)

Jovanotti, protesta per il titolo dell'intervista

Jovanotti dopo Sanremo 2022 è tornato velocemente a essere un protagonista del mondo dello spettacolo e tanto la sua presenza sul palco del Festival come “amico” di Amadeus, quanto l’esibizione assieme a Gianni Morandi hanno riscosso un grande successo.

Per questo Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, è molto ricercato e un La Stampa lo ha intervistato. Stamattina però il cantante sui suoi canali social ha mostrato di non gradire la titolazione: «Oggi – ha scritto su Twitter - c’è una mia intervista su @LaStampa by @lakuzzo (non ho mai usato la parola “disastro” che è nel titolo, ma che ci volete fare, i titolisti dei giornali sono un disastro 😂)».

oggi c’è una mia intervista su @LaStampa by @lakuzzo (non ho mai usato la parola “disastro” che è nel titolo, ma che ci volete fare, i titolisti dei giornali sono un disastro 😂) pic.twitter.com/KzES8lFw4G — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) February 10, 2022

Il cantante ha poi approfondito il tema su Instagram: «I titolisti che rovinano un’intervista (Con un titolo forviante rispetto al contenuto della pagina) in cui @la_kuzzo ed io oggi su @LaStampa abbiamo parlato di tante cose. Però è vero che sono grato a Mattarella. E non ho usato nemmeno l’espressione “noi maschi”, che non significa nulla per me, io a volte sono un “disastro”, ma lo sono in quanto io e non in quanto noi. Noi chi? Lorenzo? Tizio? Ciccio? Caio? Nerone? Braccio di Ferro? Machocamacho?».

Il post su Instagram di Lorenzo

Il ringraziamento alla giornalista

Comunque le lamentele Jovanotti non riguardavano, evidentemente, la giornalista, tanto che il cantane è tornato su Twitter per congratularsi con l'autrice dell'articolo dopo le velate proteste mosse inzialmente: «grazie @la_kuzzo è stata una bella chiacchierata. Oggi su @LaStampa».

