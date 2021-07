Jovanotti - Morandi, attesa per il video ufficiale di "Allegria"

«Quant'è bella l'allegria» recita il ritornello ritmato del nuovo tormentone estivo, firmato Jovanotti – Morandi. Amici prima che colleghi, i due artisti italiani, che vantano una carriera ultradecennale, lo scorso 11 giugno hanno pubblicato il loro nuovo featuring.

A completare l’accoppiata vincente sarà il videoclip ufficiale in corso di realizzazione. A comunicarlo è lo stesso Jovanotti con un post su Instagram dove scrive: «Tra qualche giorno ci sarà il video ufficiale». C’è ancora massima riservatezza sulla location e sul contenuto del video di “Allegria” che continua a spopolare a suon di storie Ig in cui fan e amici degli artisti si cimentano in balletti a ritmo di allegria.

«Un brano che mi coinvolge totalmente che mi ha regalato Jovanotti, uno degli artisti che stimo di più» ha commentato il Gianni nazionale nei giorni scorsi, postando poi un video in cui correva frettolosamente da una stazione all’altra per raggiungere il luogo segreto delle riprese.

Grande attesa da parte dei fan di vedere le immagini ufficiali del brano che, come ha dichiarato Morandi rafforza il legame fra i due cantanti.

