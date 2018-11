Jovanotti, l'ultima serata del Live sui canali Paramount Channel

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorenzo Live 2018, è stato un tour clamoroso: più di 600mila biglietti venduti per 67 concerti senza pause, una festa lunga come tutta l’Italia. Un bagno di folla, una traversata oceanica di corpi facce cuori e storie: 14 date al Forum di Milano, 10 al Palalottomatica di Roma, 9 al Mandela Forum di Firenze, e tanti altri sold out tra Italia e Europa, Lorenzo live 2018 è unanimemente ricordato come lo show dei record. Non solo per il numero delle repliche e degli spettatori ma anche per l’entusiasmo che ha generato. Intere generazioni, dai bimbi a nonni, da intere famiglie ad appassionati di lunga data, il Salone delle feste di Jovanotti è stato un divertimento continuo, uno spettacolo da togliere il fiato.Domenica 11 novembre alle 21:10 - in anteprima assoluta sui canali Paramount Channel, Spike e VH1 - la festa arriverà nelle case degli italiani per una serata indimenticabile che porterà la voglia di festeggiare e di scatenarsi, rivivendo insieme la stratosferica data che chiuse il tour del “Lorenzo Live 2018”.