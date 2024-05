Jovanotti torna dopo l'incidente e annuncia il nuovo tour: «Ci vediamo nei palazzetti nel 2025»

di Redazione Web

Jovanotti è pronto a tornare a fare musica. Al cantante toscano, dopo l'anticipazione da Fiorello a VivaRai2! sono bastati quattro hashtag e una foto pubblicata su Instagram per annunciare il nuovo tour PalaJova 2025, che lo vedrà protagonista nei palazzetti d'Italia nell'estate del 2025. Una notizia che i fan aspettavano da tempo e che, quasi, non speravano più di vedere. Soprattutto dopo aver visto le condizioni in cui l'artista riversava dopo l'operazione avuta a Santo Domingo lo scorso luglio. Dopo quasi un anno, Lorenzo sembrerebbe essere finalmentge pronto a tornare.

L'incidente a Santo Domingo

Il cantante italiano aveva deciso di fermarsi dopo l'incidente avuto a Santo Domingo.

«Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi - ha scritto cinque mesi fa Jovanotti su Instagram - da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!». Canzoni che, sicuramente, i fan del cantante non vedranno l'ora di ascoltare il prossimo anno nei palazzetti.

