Jovanotti, estate in barca con la famiglia. Il post con la figlia Teresa: «È per te che il mare sa di sale»

Estate in famiglia per Jovanotti. Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, sta trascorrendo le vacanze estive in barca assieme alla moglie Francesca Valiani e alla figlia Teresa e dal social ha pubblicato alcuni scatti proprio assieme alla sua giovane erede: «È per te – ha scritto nella didascalia del post - che il mare sa di sale».

Jovanotti, estate in barca con la famiglia. Il post con la figlia Teresa

Jovanotti in vacanza in barca a vela con la famiglia pubblica due scatti assieme alla figlia Teresa, probabilmente realizzati dalla moglie Francesca Viviani: «È per te – scrive nella didascalia il cantante, cintando proprio la canzone che le ha dedicato alla nascita, ormai 22 anni fa - che il mare sa di sale».

Lo scorso anno la famiglia Cherubini ha attraversato insieme il momento più difficile, quando alla figlia Teresa è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin. E’ stata proprio lei, una volta superato il problema, a parlarne attraverso la sua pagina social: «Dopo mesi di ansie e paure – aveva fatto sapere - la storia si è conclusa. E posso raccontarla, perché dal 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita. Un grazie speciale ai miei genitori che ci sono sempre stati. La paura non é andata via e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo. Ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA