Jovanotti, caos bambini per il Jova Beach Party: «Biglietti gratis terminati». Genitori in rivolta

Non c'è pace per Jovanotti a pochi giorni dal debutto della sua tournée sulle spiagge, il, che partirà dal 6 luglio a: dopo le polemiche degli ambientalisti, ora arriva anche il caos legato agli ingressi dei bambini e la rabbia di alcuni genitori, che hanno lanciato una petizione sua questo proposito.Al centro della questione, stando alle accuse dei papà e delle mamme, laai concerti in spiaggia: ogni bambino doveva infatti essere in possesso di un titolo d'ingresso (anche se gratuito) disponibile mediante compilazione di un modulo. A ottenerlo sono stati in 15mila, ma sono stati molti anche i genitori che non si sono informati pensando che bastasse presentarsi all'ingresso per poter accedere.Ora i: ad oggi, per la maggior parte delle 17 date previste, non c'è più disponibilità. «Il Jova Beach Party è stato pubblicizzato come evento per famiglie con bambini con entrata dei bambini gratuita - si legge nella petizione di Change.org e in molti commenti sui social -. Nel momento in cui gli adulti hanno comprato i biglietti da ticketone.it nessuna comunicazione è stata inviata con le modalità di richiesta dei biglietti per i bambini. Quello che era stato pubblicizzato come un evento per famiglie, si è trasformato in un evento in cui molti bambini non possono più entrare e dove non ci sono neanche area a loro dedicate».Qualche giorno fa, lo stesso Jovanotti aveva cercato di fare chiarezza, rispondendo con un lungo post alle accuse: «La polemica come spesso accade è figlia della mancata informazione o di una lettura sommaria dei termini di partecipazione, ma sul sito di Trident e di Ticketone le informazioni ci sono tutte e da molti mesi, me lo hanno confermato più volte, ed erano solo da leggere, perché molto chiare. Sono più 15 mila i bambini già registrati che entreranno gratis».