Jova Beach Party: al Carnevale di Viareggio un carro dedicato al tour delle spiagge italiane

, ideato e progettato da Michele Cinquini e realizzato da Fratelli Cinquini scenografie,. Selezionati in collaborazione con Albi Scotti, amico di Lorenzo, dj speaker e autore radiofonico, i cinque DJ si esibiranno per il grande pubblico del Carnevale in un set esclusivo dedicato al grande Jova e alla festa che ha deciso di portare alla spiaggia del Muraglione di Viareggio il 30 luglio e il 31 agosto prossimi.: artista italiano noto nel mondo per i titoli mondiali di scratch insieme ai Men In Skratch, Aladyn è da anni a Radio Deejay dove cura la regia di Tropical Pizza, uno dei programmi cult della radio ascoltato ogni giorno da milioni di persone. Aladyn è anche l’inventore del format Selecta Vision in cui il dj set diventa anche visivo con immagini mixate a tempo.Per chi volesse scaldarsi un po’ in vista del primo corso ecco un consiglio direttamente dalla Jova TV: “un’ora e un quarto di pura estasi lorenziana tutta mixata dal grande DJ Aladyn (amico di Lorè e colonna dei pomeriggi a Radio Deejay)”L’iniziativa, patrocinata da DJ Mag Italia, porterà in scena per ogni corso uno dei più interessanti DJ del momento.Il Jova Beach Party è un esempio unico di libertà, una sfida anche organizzativa, voluta dall’artista che più ha innovato la scena musicale italiana, per dare un forte segnale di rinascita in un paese che anche nella cultura dei concerti è molto spesso autoriferito, senza alcuno slancio di novità.La radio partner del Jova Beach Party è Radio italia Solomusicaitaliana che seguirà con attenzione le cinque sfilate del Jova Beach Opening Track. Come il Jova Beach Party che collabora con il WWF nel massimo rispetto e attenzione per l’ambiente, anche il Carnevale di Viareggio è #PlasticFree.