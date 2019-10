Speciale Jova Beach Party: domenica su VH1 il reportage ufficiale sul tour dei record di Jovanotti

JOVA BEACH PARTY

Venerdì 4 Ottobre 2019, 21:17

, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia (canale 67 del digitale terrestre e sul 22 di tivusat),, un appuntamento imperdibile per chi ha vissuto dal vivo questa esperienza e un’occasione unica per chi non c’è stato di conoscere a fondo l’evento che ha rivoluzionato il mondo dei concerti.A coronamento di una carriera lunga più di trent’anni, nel corso della quale è stato capace di rinnovare e ad espandere il suo pubblico pensando e realizzando formule di spettacolo originali e inaspettate, Jovanotti ha raccolto oltre mezzo milione di persone nelle 17 tappe del suo Jova Beach Party, condividendo il palco con più di 80 ospiti nazionali e internazionali provenienti da oltre 20 paesi in tutto il mondo., la “città invisibile” come l’ha definita lo stesso Lorenzo, che appare e scompare in un solo giorno, in riva al mare o in cima ad una montagna., per la regia di Michele “Maikid” Lugaresi, racconta tutto ciò che non è stato visto e detto fino ad ora: le sale prove allestite nelle palestre comunali, le ipotesi di scaletta cambiate poco prima, l’emozione di suonare sulla sabbia, gli ospiti attesi, quelli inattesi, la nascita di un duetto improvvisato, le esigenze di palco continuamente diverse ed uniche, espressione di libertà e gioia come lo stesso Jovanotti ha confidato a Luca De Gennaro, Vice President “Talent & Music” di MTV per Sud Europa, Medio Oriente e Africa e responsabile del canale televisivo VH1, che commenta: «Jova Beach Party ha segnato un momento epocale nella storia della musica dal vivo in Italia. Quello che ha fatto Lorenzo è incredibile. Solo lui avrebbe potuto pensare e realizzare un progetto così innovativo e ambizioso, e ci è riuscito grazie alla sua continua ricerca della novità e alla sua inesauribile energia. Da oggi Jova Beach Party verrà considerato un punto di riferimento, “l’inizio di una nuova era” per gli eventi musicali. E’ stato fantastico vivere questa esperienza in prima persona e siamo orgogliosi di trasmettere in esclusiva tv su VH1 l’unico reportage di questo grande evento».Dopo la premiere sabato 5 ottobre su MTV Music (canale Sky 704) alle ore 21.00, Special Jova Beach Party, sarà in onda domenica 6 ottobre alle 22.45 su VH1 (canale 67 del dtt), preceduto alle 21.10 da Best Of Jovanotti, i migliori video dell’artista in rotazione sul canale.