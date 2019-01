el Lazio il 16 luglio saremo nella spiaggia di MARINA DI CERVETERI!!!!!!!! -il 20 agosto LIDO DEGLI ESTENSI!!! (E così abbiamo raggiunto la quota annunciata di 15 spiagge) -LIGNANO SABBIADORO, RIMINI, ALBENGA e VIAREGGIO sono SOLD OUT!

Nuova data laziale per. Dopo i problemi legati alla spiaggia diche dopo la fissazione della data era risultata non idonea per il Jova Beach Party, il cantante ha sceltotappa del suo tour che si terrà al«N», scrive Jova su Instagram annunciando la novità.La spiaggia di Ladispoli era stata esclusa perché comprensiva dell’area protetta e dall’area di nidificazione del fratino, un uccello che abita in quelle zone. La nuova spiaggia scelta ha tutti i requisiti necessari e finalmente le date previste per il tour sono complete. I biglietti precedentemente acquistati per la data di Ladispoli restano validi per lo show del 16 luglio a Cerveteri, chi volesse invece richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre 31 gennaio 2019. . I biglietti per la nuova data, invece, saranno in vendita online a partire da domani, martedì 8 gennaio 2019, dalle ore 11.Il Jova Beach Party è un formato unico nel suo genere, in collaborazione con il WWF farà ballare le persone nelle spiagge nel rispetto dell'ambiente e con lo scopo di sensibilizzare tutto il pubblico al rispetto della natura. Jova Beach e il WWF PlasticFree Tour saranno infatti insieme nell’estate 2019 per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio l’equilibrio del mare