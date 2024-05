Jon Bon Jovi e i tradimenti alla moglie: «Ho avuto 100 ragazze, non sono un santo». Lui e Dorothea fidanzati al liceo e poi sposi nel 1989

di Redazione Web

Parole scottanti e allo stesso tempo enigmatiche quelle della rockstar Jon Bon Jovi. Il 62enne frontman dei Bon Jovi è stato a lungo considerato uno dei sex symbol della sua generazione di musicisti. Proprio da qui è partita l'intervista rilasciata a Michael Strahan nel corso dello speciale della ABC “Halfway There”.

Durante la chiacchierata, i due hanno parlato del matrimonio del cantante con la moglie Dorothea Hurley, che la rockstar ha iniziato a frequentare ai tempi del liceo finendo per sposare nel 1989. Il conduttore non si lascia allora sfuggire la domanda piccante. Come avrà fatto il bel John Francis Bongiovi (il suo nome all'anagrafe) a vivere una vita da sex symbol da giovane sposo? La risposta del leader della band americana è criptica.

«Non sono un santo»

«Sono una stella del rock. Non sono un santo», ha detto sorridendo. «Non sto dicendo che non ci sono state 100 ragazze nella mia vita. Sono Jon Bon Jovi. È stato molto bello!». Parole che sembrano lasciare pochi dubbi: all'epoca si è dato da fare, nonostante il matrimonio. Poi, però, ha detto che non ha mai fatto nulla per mettere in discussione la relazione con la moglie. «Se pensate che avrei mai messo a repentaglio... Che cosa stupida da fare», ha ribadito. «Di quali eccessi ha bisogno un uomo per alimentare quel fuoco? Non ne vale la pena», ha sottolineato.

In un'altra intervista all'Independent aveva rivelato: «Si tratta di non mentire mai sul fatto di essere stati dei santi, ma di non essere nemmeno così sciocchi da mandare a puttane la vita di casa».

Nel 2007 Jon Bon Jovi aveva dichiarato alla rivista Best Life: «Sono stato in una delle più grandi rock band del mondo per 25 anni e non sono stato un santo. Ho saltato un sacco di compleanni e di recite scolastiche. Ma non è che Dorothea sia arrivata a metà film senza sapere chi avesse davanti».

L'amore e i tradimenti

Come scrive People, la coppia si è conosciuta in un liceo del New Jersey nel 1980. Si sono lasciati brevemente nel 1985, quando il rocker ha iniziato una relazione di cinque mesi con l'attrice Diane Lane. Poco dopo, tra John e Dorothea si è riaccesa la fiamma e si sono uniti in matrimonio durante una cerimonia segreta a Las Vegas nel 1989.

Nel 1993, Bon Jovi ha pubblicato il singolo “Bed of Roses”, che parla del rimpianto del cantante per le sue scappatelle durante i viaggi con la band. Marito e moglie, che hanno appena festeggiato il loro 35° anniversario di matrimonio, hanno quattro figli: Stephanie, 30 anni, Jesse, 29 anni, Jake, 21 anni, e Romeo, 20 anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA