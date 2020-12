Quarant'anni dalla morte di Lennon. Il ricordo di McCartney: ​«Orgoglioso di aver lavorato con te»

Quarant'anni dai cinque colpi di pistola del Dakota Building. Quarant'anni da quegli occhialetti tondi insanguinati che suggellarono tragicamente la fine all'esperienza terrena di John Lennon. Il suo mito, invece, è saldo più che mai anche oggi, quando la notte di quell'8 dicembre 1980 appare come un ricordo lontano per molti. E c'è anche chi non era ancora venuto al mondo quel giorno ed eppure è riuscito negli anni successivi a cogliere appieno il messaggio musicale (e non) dell'ex-Beatle. Milioni su milioni di fan, pronti oggi a tributare tutti insieme il loro affetto. Poi c'è anche chi, quel mito, assieme a Lennon l'ha costruito e oggi ricorda così l'amico di sempre, spazzando via ogni traccia dei dissidi e delle liti successive: “Un giorno davvero triste ma ricordando il mio amico John con la grande gioia che ha portato nel mondo - scrive su Twitter Paul McCartney - Sarò sempre orgoglioso e felice di aver conosciuto e lavorato con questo incredibile Scouser (abitante di Liverpool, ndr)! Con amore Paul".

La morte di Lennon resta a tutt'oggi un mistero, intrappolato nella folle mente del suo omicida, che si trova tuttora in carcere. «I Just Shot John Lennon», “Ho appena sparato a John Lennon”. Con queste poche, glaciali parole Mark David Chapman annunciò di aver assassinato una delle massime icone pop del Novecento. Lennon si trovava in compagnia della moglie Yoko Ono: i due stavano rientrando nel loro appartamento all'interno del Dakota Building, proprio di fronte a uno degli ingressi a Central Park sulla 72/a strada. Alle 22.50 circa ora di New York, Chapman si avvicinò al Dakota Building. Dopo l'ingresso di Lennon e Ono, tirò fuori una pistola calibro 38 e sparò cinque colpi di pistola: quattro raggiunsero Lennon alla schiena, uno gli perforò l'aorta. L'ex Beatle riuscì a malapena a raggiungere, sanguinando, la guardiola della sicurezza e a pronunciare la frase “I was shot…” (Mi hanno sparato) prima di perdere i sensi. Fu immediatamente portato da una pattuglia della polizia al Roosevelt Hospital, dove fu dichiarato morto alle 23.15.

Dopo aver sparato Chapman non scappò via, ma rimase sul luogo del delitto aspettando la polizia e leggendo Il giovane Holden (The Catcher in the Rye), romanzo del 1951 scritto da J. D. Salinger. Fu accusato di omicidio di secondo grado e dichiaratosi colpevole fu condannato ad un minimo di 20 anni al massimo dell'ergastolo. Nel 2000, scontato il minimo della pena, si è visto rifiutare la richiesta di scarcerazione sulla parola. Il 27 agosto 2020 per l'undicesima volta la commissione giudicante dello stato di New York ha negato a Chapman la libertà condizionata. Quarant'anni dopo l'uccisione di Lennon resta ancora un mistero, nonostante Chapman abbia detto che da fervente cristiano voleva liberarsi del musicista che aveva sostenuto che Dio era solo un concetto. Sempre secondo una sua testimonianza voleva sbarazzarsi dell'uomo più famoso al mondo per liberarsi della sua depressione cosmica.

Quarant'anni dopo il mito di John Lennon continua a ispirare generazioni, anche quelle successive, che non sono cresciute con gli ideali di pace e di fratellanza delle sue canzoni. Su tutte “Imagine”, la più popolare, la più inflazionata, la più fraintesa tuttora (vedere anche alla voce “politici italiani”).

Se tutti conoscono la sua esperienza nei Beatles, la mitologica sequenza di canzoni immortali firmate in coppia con McCartney, pochi hanno forse chiara la visione di una sua carriera solista tanto confusa quanto, a tratti, illuminante e coraggiosa. Dalle prove sperimentali assieme a Yoko Ono (su tutte “John Lennon/ Plastic Ono Band” del 1970) ad album magari discontinui ma sempre ricchi di materiale sorprendente, da “Imagine” (1971) a “Mind Games” (1973) fino allo stesso “Double Fantasy” che finì col diventare il suo testamento musicale.

Quest'anno, a causa della pandemia, non sono previsti tributi a New York per commemorare il quarantesimo anniversario della scomparsa. Ma non mancano iniziative - online, in libreria, in tv e sui social - per onorarne la memoria. il mito di John Lennon, insomma, resta più che mai vivo e attuale, anche se il suo sogno, che è quello di un'intera generazione, sembra essersi definitivamente dissolto.



JOHN LENNON: BOOM IN LIBRERIA

A quarant'anni dall'assassinio di John Lennon, arriva una valanga di pubblicazioni in libreria per l'anniversario della morte. Si parte dall'intervista testamento a David Sheff per Playboy che ora esce per Einaudi: è “John Lennon-Yoko Ono All We Are Saying (pp 289, euro 19,00), sicuramente una delle sue testimonianze più vere e autentiche. “Imagine John Yoko” (pp 320, euro 39,90) è invece il volume a cura della stessa Yoko Ono, che raccoglie foto inedite, appunti e testi delle canzoni che raccontano la storia del celebre album.

Ci sono anche gli intimi scatti di Brian Hamill che possiamo vedere nel libro “Dream Lovers John e Yoko a New York” (Rizzoli Lizard), con la prefazione di Alec Baldwin, e “John Lennon. La biografia definitiva” (Sperling & Kupfer) della biografa musicale e giornalista Lesley-Ann Jones. Oltre alle “Storie dietro le canzoni tutti i testi originali” (Mondadori Electa) del giornalista e autore Paul Du Noyer, nella traduzione di Silvio Bernardi e Tania Spagnoli. Fino al numero di Linus interamente dedicato ai Beatles con, tra l'altro, testi testi inediti di Jonathan Lethem, Riccardo Bertoncelli, Alberto Piccinini, Carlo Mauro, Giuseppe Sansonna e una conversazione tra Pacifico e Francesco Gabbani. E c'è anche un romanzo giallo, “La penultima mossa” (Morellini) di Carla Viazzi, che si ispira liberamente al giorno dell'omicidio di Lennon.

