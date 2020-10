John Legend e la moglie Chrissy Teigen hanno perso un figlio: l'annuncio struggente sui social

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 11:36

hanno perso il loro terzo figlio, Jack. Improvvisamente, durante la gravidanza ci sono state delle complicazioni, ma nonostante tutti i tentativi di salvare il piccolo, sono andati incontro ad un aborto spontaneo. La coppia ha affidato ai social network il proprio dolore, ricevendo migliaia di messaggi di incoraggiamento e conforto dai fan e dai colleghi.Fidanzati dal 2007, sposati dal 2013, i coniugi Legend-Teigen hanno affrontato già diverse esperienze nella loro lunga relazione, ma mai un dolore così grande.(Luna Simone nel 2016 e Miles Theodore nel 2018), ora la vita li ha messi di fronte al fatto che il loro terzogenito Jack non nascerà più.Teigen è stata ricoverata questi giorni per u. Le analisi hanno rivelato che il feto era in una situazione di estrema emergenza. A nulla son serviti purtroppo i tentativi di salvarlo. Mercoledì 30 settembre, Teigen ha postato su Instagram delle foto in lacrime dal letto d'ospedale, ha spiegato la situazione, espresso tutto il suo dolore e ringraziato gli amici, i familiari e tutte le persone che hanno mostrato il loro affetto in questa tragedia.«Siamo scioccati.ma mai provato prima d'ora. Non siamo riusciti a fermare l'emorragia, a dare al nostro bambino i fluidi di cui aveva bisogno. Quanto abbiamo fatto non è stato sufficiente. Scusaci Jack. Ti ameremo sempre. Grazie a chiunque ci stia inviando energia positiva, pensieri e preghiere. Lo apprezziamo tanto. In questi giorni di dolore saremo in lutto e piangeremo tutte le nostre lacrime. Ma amandoci gli uni con gli altri ed essendo grati per i nostri meravigliosi bambini, ci riprenderemo».