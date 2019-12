«John Frusciante è tornato nel gruppo», l'annuncio dei Red Hot Chili Peppers

Emma Marrone e Enrico Nigiotti fidanzati? Fan impazziti per il commento su Instagram

Lunedì 16 Dicembre 2019, 19:59

Una notizia che ha fatto impazzire tutti i fan della prima ora dei. La band californiana, infatti, ha annunciato il ritorno nel gruppo dello storico chitarrista, che prenderà il posto diDopo un decennio, quindi, Klinghoffer lascia il posto ad un ritorno molto gradito dai fan: quello di. In un post diffuso su tutti i social network, ihanno spiegato: «Ci separiamo da, nostro chitarrista negli ultimi dieci anni. Josh è un musicista meraviglioso, che rispettiamo e amiamo. Siamo profondamente grati per il tempo passato insieme a lui, e per gli innumerevoli momenti condivisi. Annunciamo anche, con grande entusiasmo e con tutto il cuore, chetornerà nel nostro gruppo».Alla notizia i fan sui social sono letteralmente andati in visibilio.aveva lasciato la band due volte: la prima nel 1992 e poi, dopo il rientro nel 1998, nel 2009. Al famoso chitarrista si richiama il titolo del primo romanzo scritto da Enrico Brizzi, 'Jack Frusciante è uscito dal gruppo'.