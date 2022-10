Jim Kerr l'italiano: «Brexit? Prendo la cittadinanza qui. Simple Minds, vivi e vegeti»

É in un incrocio tra passato e presente, il ritorno dei Simple Minds. Per la band scozzese fondata da Jim Kerr e Charlie Burchill alla fine degli anni ’70, "Direction of the heart”, non è solo il 18esimo album di una carriera lunga 45 anni ma anche la consacrazione del gruppo sempre attuale. «È un titolo poetico che rappresenta l’epoca che viviamo. Chi lo ascolterà in futuro capirà che è nato in tempo di Covid» - racconta Jim Kerr tra i vinili della BMG di Milano, la discografica con cui l’album uscirà il 21 ottobre.

Juke-box Renzo Arbore: «Da lunedì nella notte di RaiRadio1 insieme con i miei tesori musicali»

«Era un periodo di grande confusione, poi guardavi l'Etna e ti tranquillizzavi». Kerr (63 anni) vive per la maggior parte dell’anno a Taormina dove ha un hotel, e dove è stato lavorato il disco. Ama l'Italia e non disdegna ascoltare artisti italiani (Vasco, Pino Daniele e Franco Battiato).

Nell'album la contemporaneità, tra guerra e pandemia?

«Sì, ma non è diretto manifesto del tempo. Scrivere canzoni è un po’ un mistero, dipende da tante variabili. La pandemia ha portato a diventare isterici. Poi però guardavi l'Etna che ne ha viste passare di tutti i tipi, guerre, terremoti, etc. E allora capivi che è il naturale scorrere del tempo e che questo momento passerà così come sono finite le cose nel passato. La voce interna della nostra anima ci dice di stare calmi».

Qual è il mood del disco?

«Ha tante cose dentro. E' riflessivo ed euforico, è felice e triste. “Planet Zero”, l'elettro-rock di “Who Killed Truth” con influenze celtiche, la voce di Sarah Brown, “Soltisce Kiss”, l'inno mistico “First You Jump”, “The Walls Came Down”, scritto nel 1983 dal compianto Michael Been (The Call)».

In “Human Traffic”, con il cammeo di Russel Mael degli Sparks, ammette di non avere paura di abbracciare il pop. Perché?

«É un brano hand jive bop ispirato da JG Ballard. È quasi una canzone da cartone animato. Sembra allegra, ma ha un argomento tragico, con accenni al tema dell'immigrazione. Mescolare vari aspetti, anche opposti, è una cosa interessante in musica».

“Act of Love” invece risale al 1978.

«Una buona melodia è una buona melodia anche a distanza di 40-50 anni. Era la canzone di apertura al nostro primo concerto. L'avevo scritta insieme a Burchill nel 1977, l'avevamo abbandonata l'anno dopo perchè l’avevamo suonata così tante volte allora, che ci eravamo stancati. Sono davvero felice di averla ripresa oggi con una prospettiva diversa: non da giovane ma da persona esperta, con lo stesso groove elettronico».

Perché ha definito il testo di "Vision Thing" "un'altra versione di me"?

«Mi riporta a mio padre, ai mesi della sua malattia. Un giorno mi chiese di andare in soffitta dove ho trovato un libro creato dai miei genitori con tutti gli articoli di giornale sui Simple Minds, come fosse un collage su di me. Ho cercato in mio padre una versione di me stesso, confrontando il me giovane con il me di oggi».

Come nasce l’amore per l’Italia?

«Durante una vacanza a Rimini. Avevo 13 anni. Arrivando da Glaslow mi sembrò un paradiso e che la vita potesse essere a colori rispetto al grigio del mio paese. Promisi a me stesso che da vecchio sarei venuto a vivere in Italia. Ho visitato Roma, Venezia, sono diventato fan del calcio. Nel 1982 il tour qui, mi sono innamorato dell'Etna guardando il panorama da Reggio Calabria. E da quel momento, ho iniziato a venirci tutti gli anni».

É vero che ha cambiato cittadinanza dopo la Brexit?

«Era da tempo che ci pensavo, poi con la Brexit mi sono deciso. Sono italiano adesso, anche se per il passaporto devo aspettare ancora due anni. Le tasse le pago in Italia».

Che pensa dei Måneskin?

«Li ho visti solo all’Eurovision Song Contest. Ero felice per l’Italia. Sono giovani che ho visto alle competizioni. Interessante anche il cantautore francese Christine and the Queens, ad esempio. Ma io non amo tanto le competizioni o le gare musicali, non le guardo quasi mai».

Riprenderete il tour?

«Vediamo come va il disco. Abbiamo da poco terminato il precendente giro di concerti. Siamo una band viva e vegeta che vuole ancora suonare tanto in giro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA