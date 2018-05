JESTO a Leggo: inviateci le vostre domande e partecipate all'intervista in redazione

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lunedì 14 maggio alle 11 sarà a, uno deipiù in voga del momento, con più di centomila follower su Instagram e migliaia di visualizzazioni su Youtube.All'intervista potrete partecipare anche voi lettori: inviate le vostre domande all'indirizzo mail jesto@leggo.itA giudizio insindacabile della redazione, 5 tra le vostre domande saranno scelte e potrete essere voi stessi a rivolgerle a JESTO, qui in redazione (viale del Tritone 152, Roma).Assieme alla domanda dovete soltanto indicare nome e cognome, data di nascita e numero di cellulare. Sarete contattati dalla redazione per partecipare all'intervista.---L’11 maggio uscirà “Buongiorno Italia”, il nuovo disco di JESTO, mentre è già online il video del singolo “Buongiorno Italia”. Jesto è il figlio di Stefano Rosso, cantautore rivoluzionario della scena romana degli anni 70, di cui ha preso in eredità il carattere e la poesia. Campione di battaglie di freestyle, ha preparato un disco che è una mosca bianca nel panorama rap: molto politicizzato e interessato alla società, senza volgarità gratuite.Con il nuovo disco, Jesto si fa portavoce di una società che negli anni 80 era raccontata attraverso i versi e le denunce di cantautori, come De André, De Gregori, Guccini. Oggi invece in Italia è la scena hip hop a poter parlare a un grande pubblico, grazie anche alle possibilità che danno i social. Jesto infatti ha milioni di ascolti su Spotify e Youtube, 100 mila follower su Instagram, più di 87 mila su Facebook.Il disco è dedicato a suo padre.