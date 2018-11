Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sintetizzatori e bassi della musica trap uniti alle chitarre acustiche e le fisarmoniche suonate dal vivo. Il tutto insieme alle batterie campionate, che daranno vita a un sound completamente inedito. Questa la base su cui partirà il concerto di, musicista romano ibrido fra un cantante e un rapper: ilsi esibirà dal vivo sul palco dell'» è un concept album che vuole raccontare con ironia il nostro paese e far riflettere l’ascoltatore sulle contraddizioni e abitudini che volenti o nolenti abbiamo ormai consolidato. In questo disco Jesto affronta per la prima volta: disoccupazione, jobs act, programmazione televisiva, crisi economica e altre. Fonde le influenze derivate dalle dallacon, dando vita a un nuovo genere, “la sua rivoluzione”, che coniuga la tradizione della musica degli anni ’70 con quella attuale, un sound che non si limita a imitare le tendenze d’Oltreoceano.Jesto è nato tra le battle di freestyle più importanti, precursore dell’ondata trap in Italia, capace con le sue rime auto ironiche e taglienti di arrivare al cuore di milioni di fan. Il brano “Stories d’amore” è stato il primo in Italia ad essere pubblicato solo per 24 ore su Instagram con un video creato appositamente per il social e attualmente ha raggiunto oltre due milioni e duecento mila visualizzazioni su YouTube e altrettanti ascolti su Spotify.Durante la sua carriera Jesto ha collaborato con i più importanti artisti della scena hip hop romana e nazionale come Primo Brown, Gemitaiz, Rancore, Clementino, Mondo Marcio, Tormento, Fred De Palma, Boss Doms e il fratello Hyst.