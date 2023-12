Jess Glynne, la cantante si sfoga: «Se mi piacciono uomini o donne? Non importa, ma...»

di Tommaso Cometti

Jess Glynne, cantante britannica, sta vivendo un periodo fortunato: ha realizzato il suo terzo album, con la Roc Nation di Jay-Z e Beyoncè. Inoltre, la 34enne ha trovato l'amore, con la conduttrice inglese Alex Scott. Tuttavia, come riporta il Daily Mail, la cantante non vuole che si etichetti la sua sessualità, e preferisce tutelare questo aspetto della sua vita privata.

Le parole della cantante

«Adesso so chi sono. So cosa voglio e cosa non mi sta bene. Mi sento fiera di me stessa, voglio che anche altre donne si possano sentire ispirate dalle decisioni che intraprendono», ha detto la cantante alla giornalista Sylvia Patterson. Jess ha poi aggiunto: «Essere un'artista, di questi tempi, è come vivere attraverso uno smartphone...è preoccupante. La gioia deriva dall'esibirsi davanti al pubblico».

Per quanto riguarda il rapporto con la notorietà, la 34enne ha commentato: «In quanto donna, mi si analizza per come mi vesto, per cosa dico, e i social media hanno reso la situazione ingestibile.

Jess Glynne ha frequentato sia uomini che donne, e non vuole etichettare i propri gusti sessuali: «Il mio motto è: "Ama chi ami, sii te stessa e sii felice". Ma il mondo è brutale, e fronteggiare il giudizio altrui non è sempre facile. Quando mi chiedono: "Sei etero, bisessuale o queer?", io vorrei rispondere: "Che importa?"». La cantante, poi, non ha voluto neanche confermare definitivamente il suo rapporto con Alex Scott, dicendo: «Non ne voglio parlare. Ho scelto di tenere questa cosa per me, non intendo cambiare idea. I media sono molto invadenti e voglio proteggere la mia famiglia, i miei amici e le mie relazioni».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 15:35

