Jennifer Lopez dalle stelle alle stalle, non solo il matrimonio in crisi: anche la carriera è in declino

Non sembra accadere nulla di buono nella vita lavorativa e amorosa di Jennifer Lopez: la pop star deve affrontare la rottura con il marito, la cancellazione del tour e un flop in tv che le è costato oltre 20 milioni di euro. Le vendite in discesa sono il segno della fine del suo impero?

J-Lo, la fine di un amore

Jennifer Lopez, 54, è sposata da 2 anni con il regista e produttore Ben Affleck. La loro storia d'amore ha fatto gioire i fan, che hanno potuto rivederli insieme e uniti come lo erano nel 2004, ovvero al momento del primo fidanzamento. Vent'anni dopo, però, la crisi sembra essersi ripresentata. «La coppia è stata vista in diverse occasioni scambiarsi parole tese e sbattere le portiere delle auto in file pubbliche - con Ben che sembrava infelice in tutte le foto, tranne che poche, da quando si sono sposati», riferisce The Sun. Una persona vicina all'uomo ha rivelato che «se ci fosse un modo per divorziare subito lo farebbe. Si sente come se gli ultimi due anni fossero stati solo un sogno febbrile e ora è tornato in sé e ha capito che non è possibile che funzioni». La pop star e attrice di "Marry Me", però, continua a non rispondere alle domande dei giornalisti che la interrogano sullo stato del divorzio.

Vendite in discesa rapida: il documentario rivoltante

Intanto, la 54enne ha dovuto annullare il suo tour, This is Me. Ha informato i suoi fan attraverso una newsletter, dicendo: «Sono addolorata e devastata per avervi deluso. Sappiate che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario». La cantante ha promesso di pensare a un altro tour, che è stato effettivamente organizzato, ma le vendite dei biglietti sono state molto basse. Secondo quanto riportato da Forbes, infatti, se la Lopez dovesse intraprendere questo tour, si esibirebbe «prevalentemente in arene vuote».

L'esperto Edward Hopkins ritiene che la cancellazione improvvisa del tour sia un indicatore significativo delle sue attuali difficoltà: dal matrimonio che va a pezzi a un documentario autofinanziato che è stato definito "rivoltante" dalla critica. Si tratta di This is Me... Now, un progetto su cui la cantante ha investito 20 milioni di dollari e che doveva raccontare la sua carriera in modo sincero, ma che non ha avuto il successo desiderato. È stato deriso sui social, dai maggiori critici cinematografici e da altri media, che lo hanno descritto come un «inno insensato a se stessa». Ed è stata anche poco apprezzata a causa del suo atteggiamento altezzoso durante al Met Gala, quando ha guardato i giornalisti come se fossero dei contadini, conclude The Sun.

