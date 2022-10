Jennifer Lopez e Ben Affleck falso allarme, nessuna crisi: «Sono innamorati persi»

Falso allarme. Nessuna crisi all'orizzonte per Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dopo l'indiscrezione circolata nelle scorse ore circa una possibile separazione della coppia, convolata a nozze pochi mesi fa, arriva il contrordine. Le due star sarebbero ancora in piena luna di miele.

Non è facile conciliare vita privata e immagine pubblica quando c'è di mezzo una tale notorietà, ma per il momento la popstar e l'attore andrebbero d'amore e d'accordo. Lo riferisce una fonte anonima a US Weekly, dalle cui colonne emerge una versione totalmente diversa della vita matrimoniale dei Bennifer, rispetto alla ricostruzione fornita e diffusa da Rader Online.

«Ben e Jen sono ancora nella fase della luna di miele – riferisce il giornale –. Sono innamorati persi l'uno dell'altra. Essere diventati marito e moglie non ha cambiato molto la loro relazione, eccetto per il fatto di averla resa ancora più solida. Stanno cercando una casa da comprare insieme e sperano di trovarne presto una che renda felici entrambi».

Un racconto molto diverso rispetto a quello di chi li voleva già sul punto di separarsi. Secondo questa versione dei fatti Ben non avrebbe cambiato indirizzo dopo i continui litigi con Jennifer, al contrario avrebbe un'autentica passione tanto per la moglie quanto per i figli di lei. «Jen sta lavorando duro e Ben ha assunto i compiti di un padre e aiuta i bambini – si legge –. Jennifer adora il fatto che lui sia un padre così bravo e che possa sempre contare su di lui. Ben la sostiene sempre ed è andato anche a farle visita sul set. I bambini della coppia vanno d'accordo e amano trascorrere del tempo insieme come una famiglia allargata. Ben e Jen non vedono l'ora di trascorrere le feste insieme e condividere le loro tradizioni». In poche parole, so far so good.

