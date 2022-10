Jarre: «Un disco e una città per la musica del futuro»

di Luca Uccello

Buio completo e occhi chiusi. Non c’è situazione migliore per ascoltare “Oxymore”, l’ultimo album di Jean Michel Jarre. Album da ascoltare rigorosamente in formato audio spaziale grazie alla tecnologia Dolby Atmos. «L’ascolto immersivo sarà l’ascolto del futuro», non ha dubbi il pioniere della musica elettronica che si è sempre spinto oltre dal punto di vista sonoro, tecnologico ed emotivo. Al suo 22esimo album e con oltre 85 milioni di copie vendute nel suo percorso creativo, l’artista francese rimane ancora oggi un avanguardista che predilige la qualità audio e le sperimentazioni performative.



