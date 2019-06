Jay-Z, il record storico: è il primo rapper al mondo a diventare miliardario

Marco Carta, chi è Fabiana Muscas, la sua amica 53enne che aveva le magliette nella borsa​

Martedì 4 Giugno 2019, 11:32

Una carriera musicale folgorante, un matrimonio da sogno con Beyoncé e una lungimiranza imprenditoriale assoluta: asembra proprio non mancare nulla. Il49enne, infatti, è il primo musicista del suo genere a diventareè riuscito ad accumulare un patrimonio che ha appena raggiunto il miliardo di dollari. Un obiettivo già dichiarato dal rapper, che due anni fa aveva di fatto ingaggiato una battaglia a distanza con un collega e imprenditore come. Oggi, quella sfida ha un vincitore.Ovviamente, un simile patrimonio non può essere solo il frutto della vendita di dischi. Da quando ha iniziato la sua brillante carriera musicale, infatti,ha deciso di investire in diversi progetti, tutti rivelatisi vincenti. Le aziende fondate dasono di varia natura: si va, ad esempio, da prodotti di lusso come lo champagne Armand de Brignac, fino a Tidal, una piattaforma di streaming musicale a pagamento. Grazie allo spirito imprenditoriale e agli investimenti, oggiè il primo rapper a poter vantare un patrimonio miliardario. Rispetto a due anni fa, quindi, il rapper ha superato il collega Puff Daddy, che ora è secondo davanti a Dr. Dre, Birdman e Drake.