Jamal Edwards morto a 31 anni: la star di Youtube ha lanciato anche Ed Sheeran

Jamal Edwards, imprenditore britannico e star di YouTube, è morto all'età di 31 anni. Lo ha comunicato, senza specificare le cause del decesso, la Sbtv, l'azienda che aveva fondato e che, con la sua piattaforma di musica urbana online, ha contribuito a lanciare le carriere di artisti come Dave, Ed Sheeran e Skepta.

Edwards era nato a Luton ed è stato un pioniere della musica rap e grime britannica. Era stato anche nominato ambasciatore del Prince's Trust, un ente di beneficenza giovanile gestito dal Principe di Galles che aiuta i giovani a creare le proprie compagnie. All'inizio di febbraio aveva partecipato ai Brit Awards.

Molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa: l’attore e regista Adam Deacon, suo amico, ha scritto in un tweet: «Oggi ero sul set quando mi è arrivata la tragica notizia della scomparsa del mio grande amico Jamal Edwards e sono ho sinceramente il cuore spezzato. Jamal era uno degli uomini più cari, concreti e umili che io abbia mai incontrato in questo settore. Ciò che ha raggiunto nella vita è sempre stata un’ispirazione ed è stato davvero notevole».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 14:57

