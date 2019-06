Jacopo Ratini, in anteprima su Leggo il nuovo videoclip «Ti ho vista sorridere ancora»

di Simone Pierini

Venerdì 21 Giugno 2019, 09:04

In anteprima esclusiva suil nuovo videoclipdi, cantautore romano che ha scelto il primo giorno dell'estate per lanciare il nuovo singolo del suo album, uscito lo scorso novembre per Atmosferica Dischi. Un lyric-video animato, realizzato in motion graphic e time-lapse da Lorella Palma, che vuole essere un vero e proprio omaggio all’estate che torna a travolgerci con la sua spensierata bellezza. Nell'immaginario di Jacopo Ratini la matita, protagonista dell'album, si stacca dallo sfondo della cover del disco e comincia a dare forma, colore e immagini alle parole della canzone. Trasformandosi in uno strumento creativo.è un omaggio a una ragazza e alla sua rinascita. Il tempo del suo riscatto e delle sue ragioni. Il raccolto dopo una lunga ed estenuante semina, per tornare finalmente a sorridere con l’arrivo dell’estate e della sua contagiosa spensieratezza.Dopo essersi laureato in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, nel 2007, Jacopo Ratini comincia l’attività di cantautore. Vince numerosi premi e festival nazionali di musica d’autore: Musicultura, il Premio Lunezia, il Tour Music Fest, il Roma Music Festival, Musica Controcorrente, il Premio Note Verdi, il Premio Franco Califano, il Premio Roma Videoclip e Sanremo Lab.nella categoria Nuove Proposte con il brano “Su questa panchina”. Due dischi all’attivo, “Ho fatto i soldi facili” (Universal 2010) e “Disturbi di Personalità” (Atmosferica Dischi 2013), tre nuovi singoli (“Sopra un foglio di giornale”, “Il colore delle idee” e “Parlo all’infinito”), un libro di poesie e racconti, “Se rinasco voglio essere Yoko Ono” (Edizioni Haiku 2012), un’audio-fiaba per bambini (Il Pescatore di Sogni), innumerevoli live e collaborazioni artistiche di rilievo nazionale.È ideatore del(sold out all'Auditorium Parco della Musica a marzo 2018), un reading-musicale tra teatro e canzone, in cui le poesie di Charles Bukowski s’incontrano a livello tematico e concettuale con gli artisti che hanno reso grande la canzone d’autore italiana. Da anni si occupa dell’organizzazione di eventi artistici e culturali per club e manifestazioni. Dal 2015 è direttore artistico del Mons, locale in cui fa esibire le migliori realtà della scena musicale. Docente di scrittura di canzoni, dal 2016 entra a far parte di diverse accademie musicali come docente di songwriting.Il 1° Ottobre 2018 esce il videoclip del brano “Cose che a parole non so dire”, singolo che entra nella Viral 50 - Italia di Spotify e che anticipa il suo terzo Album “”, disponibile dal 9 Novembre 2018 per Atmosferica Dischi. Dal 20 Dicembre è in rotazione radiofonica “Quando meno te l’aspetti” il cui videoclip viene girato durante il concerto di presentazione del disco, al Wishlist Club di Roma. Il 22 marzo 2019 esce nelle radio “Appunti sulla felicità”, terzo estratto dall’omonimo album, accompagnato da un videoclip.