Jack Savoretti: «Il nuovo album è un viaggio nel cinema, ho riscoperto il romanticismo»

Solo poco tempo fa diceva di sé: Più che un musicista mi sento una persona che usa la musica per esprimersi e che vuole sempre imparare. Un po' come andare all'università. Classe 1983, italo inglese, di padre genovese e di madre con origini tedesche, Jack Savoretti è un ragazzo fortunato. Per realizzare il suo nuovo disco, intitolato Singing to strangers, in uscita venerdì 15, sesto capitolo della sua discografia, ha avuto l'onore, oltre a Kylie Minogue, di avere al suo fianco il Rettore dell'Università della Musica: il premio Nobel Bob Dylan, che ha scritto per lui il testo di uno dei brani del nuovo cd, Touchy situation.



Tutto è nato anche per caso, da una mancata collaborazione con Steve Earle, un grande del country rock americano. Steve ha lo stesso management di Bob Dylan, racconta. Così, per caso, nell'ufficio della società c'era anche una valigia con testi di Dylan degli anni '90: appunti, note, poesie. Mi hanno proposto di musicarne due. Con una è andata male, era una poesia. Mia moglie mi diceva che era la brutta copia di un brano di Dylan. La seconda, Touchy situation l'ho creata invece al piano ed è andata meglio. Ho spedito le prove, in attesa. Pensavo di non ricevere nemmeno risposta e invece Bob Dylan in persona mi ha scritto e mi diceva che gli piaceva il mio brano. Avvezzo al pop, al soul, con quella sua voce roca, l'ultimo disco dice di averlo scritto ispirato da un nuovo equilibrio: la famiglia, i figli, dopo anni trascorsi in tour. Anche in maestosi teatri come La Fenice. Pure questo mi ha ispirato, l'Italia nell'immaginario comune, con la sua arte, la sua cultura, dal cinema alla musica. Mio padre mi ha fatto conoscere grandi come Battisti, Dalla. Savoretti sarà dal vivo a Milano al Fabrique il 17 aprile e all'Atlantico di Roma il 18.



