J-Ax: il video Supercalifragili, girato in quarantena, raggiunge più di 1 milione di visualizzazioni a 4 giorni dall'uscita

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 17:37

Il brano Supercalifragili di J-Ax è in cima alla trend topic nella piattaforma web. Il video girato in quarantena, a casa con il cellulare, con l'aiuto di Annalisa featuring del pezzo con Luca Di Stefano, e di Youtuber, influencer e Tik Toker, conta 1 milione e 64 mila visualizzazioni in soli quattro giorni. Tra gli ospiti anche Rovazzi.«Questo video è stato realizzato a marzo 2020 - scrive J-Ax sui social - in piena quarantena. Stare rinchiusi non ci impedisce di rimanere aperti agli altri. Rimanere separati, unisce ancora di più. Perché siamo italiani. E andrà tutto bene #iorestoacasa #iomidivertoacasa. Ringrazio i cantanti che hanno collaborato con me nella canzone: Annalisa e Luca Di Stefano. Ringrazio i Produttori: Takagi e Ketra. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i ragazzi che hanno partecipato, ognuno dalla propria abitazione, alla realizzazione del video: Rovazzi, Karen Kokeshi, Surry, St3pny, Anima, Jessica Brugali, Simone Berlini, Lorenzo Antonelli, Nicolò Robbiano, Giulia Costantino, Iamzangare e Danny Lazzarin».