J-Ax, musica che cura: «Da quando sono padre accettare che ci siano bimbi che soffrono mi fa star male»

Giovedì 31 Ottobre 2019, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sono davvero tantissimi gli artisti e i personaggi dello sport che si daranno appuntamento il 20 novembre in Aula Paolo VI al Vaticano per uno show unico dedicato alla raccolta fondi per l’. L’intento è nobile: il ricavato dalla vendita dei biglietti dello spettacolo, che verrà trasmesso anche in diretta su Rai 1 sosterrà l’. Sul palco, condotto da, ci sarà anche«Ogni volta che posso dare il mio contributo e sfruttare la mia musica per un fine utile sono in prima linea. In particolare in casi come questo, in cui la beneficenza può aiutare tanti bambini».«È da 15 anni che partecipo a iniziative simili. Almeno due volte l’anno prendo parte a visite in reparti pediatrici o sponsorizzo attività benefiche sui social».«Mio figlio è nato due anni e mezzo fa. Accettare che ci siano bambini malati o che soffrano è terribile, mi viene un’ansia da star male. Ma provo ad affrontare queste tematiche con spirito positivo e musica».«Canterò sicuramente “Tutto tua madre”. Se dovessero chiedere altro lo farò volentieri».«Molto positiva. Non posso che esprimere gratitudine a chi mi ha permesso di avere il mio bambino».«È stato strano e divertente. Qualcosa di totalmente diverso dal solito. Da amante sia di Playmobil sia dell’animazione, sono molto felice e aspetto di vedere il film completo non appena uscirà (il 31 dicembre n.d.r.)».«Ho appena finito di registrare il nuovo album, che ora è in fase di master e uscirà nel 2020».J-Ax sarà tra i protagonisti di Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù, con lui Alessandra Amoroso, Mahmood, Francesco Renga, Rovazzi, Irama, Benji&Fede, Elodie, The Kolors, Noemi, Roberto Mancini, Javier Zanetti, Ciro Immo bile e Alessandro Florenzi. Biglietti su vivaticket.it e donazioni al numero 45535 con sms (2 euro) e da fisso (5 o 10 euro).riproduzione riservata ®