«Mi hanno». Sono queste le parole diche affida ai social un appello per lei molto importante. La cantante racconta di essere stata derubata dellail riconoscimento che la vide come protagonista vincitrice con la canzone "Zingara" del Festival di Sanremo. Iva spiega che il valore economico del premio è nullo, mentre quello affettivo per lei è inestimabile.«Pensate tra pochi giorni inizia il festival e io 50 anni fa vincevo quel riconoscimento», continua nel suo video, «Fate girare questi filmato, ve ne prego, vorrei ritrovarlo». Nella didascalia al video ribadisce il suo messaggio e lancia l'hashtag #tornaacasazingara. Tantissimi sono stati i commenti di fan e amici che l'hanno incoraggiata, si sono dispiaciuti per questo gesto molto sgradevole e comprendolo il suo stato d'animo. Molti hanno garantito che condivideranno il suo appello e la rete sembra essere determinata a far in modo che l'artista ritrovi il suo meritato premio.