Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. E' questo il grande cast insieme per la Romagna in concerto, il 24 giugno al Rcf arena di Reggio Emilia (Campovolo). Italia loves romagna, è il grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione. La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti, 11 anni dopo "Italia loves Emilia", il concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell'Emilia-Romagna: perché la musica e i suoi protagonisti possono fare cose importanti, come creare ancora una volta un evento in cui sarà la forza dell'unione degli artisti e del pubblico a essere fondamentale, per un momento di solidarietà e aiuto concreto. I biglietti per "Italia loves Romagna" saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 30 maggio sui circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster.

